Жилой дом с окнами вовнутрь: как выглядит необычный объект в Бангкоке

В Таиланде спроектировали дом 55 Sathorn. Здание расположено в центре Бангкока.

Его особенность в отсутствии окон по внешнему периметру. Как выглядит необычный дом – смотрите далее.

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Что известно про объект

Архитектор продумал здание до мелочей. Снаружи оно оформлено из бетонной кладки в виде изогнутых лент. В объекте отличная вентиляция.

Изюминка дома – отсутствие окон по внешнему периметру. Это сделано для конфиденциальности жизни людей, которые проживают в недвижимости.

В помещениях есть панорамные окна, но выходят они на небольшой внутренний двор. Это обеспечивает помещения солнечным светом. Интерьер дома выполнен в серых тонах с элементами дерева и каменной плитки.

В необычном доме окна скрыты от чужих глаз / Фото w-workspace

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Что есть в доме

На первом этаже здания расположен рабочий кабинет и тренажерный зал, на втором – кухня и гостиная, на третьем и четвертом – 3 спальни, на крыше – терраса с видом на город.

Необычный дом в Бангкоке / Фото w-workspace:

Как выглядит дом с окнами вовнутрь: смотрите видео