Супруги отказались от привычной жизни и переехали с детьми в лодку: как они живут

Рич и Джеки МакКензи купили старую узкофюзеляжную лодку длиной 18 метров и переоборудовали ее в жилье. Долгое время супруги и их дети жили на одном месте, но со временем решили отчалить.

Семь лет назад пара "прозрела", когда подсчитала, сколько тратит на аренду и коммунальные счета. А еще муж с женой переживали много стресса от того, что проводили очень мало времени вместе. Тогда они решили изменить свою жизнь.

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Лучший период новой жизни

Рич говорит, что вместе с Джеки всегда стремился изменить свой образ жизни на такой, что "имел бы реальный смысл и общность". Весной 2017 года мужчина понял, что они этого не достигли.

Бобу было шесть лет, у нас только что родилась Флер, и я работал все время, чтобы свести концы с концами, в то время как Джеки оставалась дома одна с детьми, где я и хотел быть. Работая садовником, однажды, возвращаясь с Уитни в наш дом в Оксфорде, я подсчитал, что за десять лет мы потратили более 110 000 фунтов стерлингов на аренду, а в результате получили очень мало,

– поделился Рич.

В тот момент мужчина решил переехать жить на лодку. После нескольких недель активных поисков супруги наконец нашли свою идеальную 18-метровую лодку. За нее муж с женой заплатили 35 тысяч фунтов. Еще немного средств супруги потратили на ремонт, но в целом все обошлось недорого.

Дети работают возле лодки / Фото Mirror

Сначала лодка находилась на постоянной стоянке, потому что семья ухаживала за отцом Рича. Но в 2020 году он умер, что подтолкнуло супругов отчалить и путешествовать. Теперь семья с двумя собаками и кошкой плывет каналами Великобритании.



Дочь Рича и Джеки учится в лодке / Фото Mirror

Дети захотели учиться дома, поэтому родители об этом позаботились. Их дочь и сын изучают базовые предметы, а за дополнительными знаниями плывут в город, где посещают музеи.

Семья входит в сообщество лодок, где "все на одной волне". Рич говорит, что это лучший период их новой жизни.