Людям заборонили повертатися: який вигляд має "втрачене село", де ніхто не живе 80 років

Тайнхем у Дорсеті став британським селом-привидом вже багато років тому. Усе почалося з того, що під час Другої світової війни населення евакуювали.

Місцевих жителів евакуювали не через можливу загрозу воєнних дій, а тому, що армія зайняла землю, щоб використовувати її для навчання новобранців. З того часу будинки в Тайнхемі стали перетворюватися на руїни.

Цікаво "Наймоторошніший будинок у Вельсі": чому цей розкішний маєток так всіх лякає

Що відомо про "втрачене село"

Коли місцеві примусово покидали свої домівки, то прикріпили до церкви записку: "Будь ласка, ставтеся до церкви й будинків дбайливо. Ми віддали свої будинки, де багато хто з нас жив поколіннями, щоб допомогти виграти війну і зберегти свободу. Коли-небудь ми повернемося і подякуємо вам за добре ставлення до села".

І хоч війна закінчилася, село надалі залишилося в руках армії. Попри кампанії, які проводили місцеві, їм заборонили повертатися.

Село-привид у Дорсеті / Фото Michael Dibb

Минуло вже 80 років, а Тайнхем залишається частиною школи артилерії бойових машин. Деякі старі будинки досі цілі, але більшість перетворюється на руїни. На вихідні він відкритий для відвідування туристами.

Відвідувачі можуть прогулятися вулицею The Row, де частково збереглися чотири терасові будинки. Також туристи зможуть побачити стару телефонну будку, яку відновили у 2012 році. У найкращому стані – церква Святої Марії, де навіть зберігся інтер'єр.