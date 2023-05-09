У який колір пофарбувати стіни, якщо меблі сірі: ось що кажуть дизайнери

Сірий є одним із найпопулярніших кольорів для меблів у всьому будинку. Він бездоганно поєднується з цілим набором стилів і кольорів.

Сірі меблі подобаються майже всім, тому що вони гарні та елегантні. Сірі меблі популярні в будинках як класичних, так і сучасних. Вони справді можуть поєднуватися майже з будь-яким іншим кольором – дизайнери назвали найкращі комбінації.

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Кілька сірих відтінків

Дизайнер інтер'єру Девін Шаффер говорить: "Вірите чи ні, але сірі стіни чудово поєднуються з сірими меблями. Коли все зроблено правильно, це поєднання може бути чарівним".

Коли теплі та холодні відтінки сірого поєднуються в просторі, вони створюють відчуття візуального інтересу, що робить кімнату більш динамічною та привабливою.

Наприклад, ви можете використати холодний сірий колір для стін, а потім додати теплі сірі акценти, як-от пледи, подушки або килим. Ви також можете використати теплий сірий колір для меблів, а потім збалансувати його за допомогою холодних сірих стін.

У кімнаті чудово поєдналися різні відтінки сірого / Фото White Sand Design

Яскраві кольори

Дизайнер інтер'єру Ешлі Макуга каже: "Якщо меблі сірі, я віддаю перевагу світлішій палітрі для стін – кольорам, які були б звичними у квітковому букеті, наприклад, лимонно-жовтий, лавандовий і бузковий, фуксія та мінерально-блакитний.

Сірий часто вважають холодним і похмурим, тому обов'язково потрібно робити яскраві акценти.

Сірий з елементами жовтого, оранжевого, блакитного / Фото Farrow & Ball

Синій колір

Сірий і синій створюють чудову вишукану кольорову гаму. Незалежно від того, поєднуєте ви темно-синій із темно-сірим або вибираєте світліший, яскравіший небесно-блакитний, ці тони чудово доповнюють один одного.

Чудовий дует сірого та синього / Фото Ginny MacDonald Design