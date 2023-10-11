Як створити осінній затишок за допомогою скандинавського інтер'єру

Дизайнери запевняють, що скандинавський стиль завжди буде в тренді, тож його часто використовують в облаштуванні інтер'єру. Простота, природність і краса – головні риси скандинавського дизайну.

Дизайн у скандинавському стилі наповнює дім затишком, адже колись він виник, щоб "протистояти холодним скандинавським зимам". Стиль охоплює концепцію "гюґе" – це датсько-норвезький термін, що описує "настрій затишку та комфортного товариства". З наближенням осені та холодних, довгих вечорів скандинавська естетика дуже бажана у кожному домі.

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Улюблена скандинавська естетика для осіннього дизайну

Лондонська дизайнерка інтер'єрів Наомі Естлі Кларк каже: "Ваш дім має сприяти вільному та беззастережному спокійному життю. У цьому невизначеному світі, особливо коли на вулиці холодно, наші домівки мають бути нашим місцем безпеки".

Щоб зробити дім максимально комфортним, вона радить: "Спочатку запитайте себе: яким має бути мій простір, щоб я добре почувався(-лась)? Наприклад, багатьом хочеться, щоб у спальні було спокійно та затишно. Подумайте про кольори, текстури та речі, які допоможуть вам досягти цих відчуттів".



Теплий скандинавський інтер'єр / Фото lights&lamps

Скандинавський стиль – це про любов до природного світу. Подумайте про використання органічних матеріалів, таких як світла та обвуглена деревина, льон, бавовна, джут, овчина та шкіра. У дизайнах в скандинавському стилі ми найчастіше бачимо дерев'яну підлогу та дерев'яні меблі, а ще багато текстилю. Це справді додає затишку та нагадує про звʼязок із природою.

Далі подумайте про освітлення. Сліпуче верхнє світло "вбиває" затишну атмосферу, тож краще обирати багатошарове тепле освітлення – поєднання люстри, настільних ламп, настінних світильників і підвісок.



Багато м'яких тканин / Фото Tartan Blanket Co

Наступний крок – аксесуари та декор. Покрийте спинку свого дивана чи улюбленого крісла мʼяким покривалом та покладіть кілька подушок. Не забувайте використовувати візерункові деталі з ботанічними мотивами. Не плутайте скандинавський стиль з мінімалізмом.