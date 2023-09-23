Скандинавські кухні впізнати легко: натуральні матеріали, чисті лінії та мінімалістська естетика – це їхні визначальні риси. Однак, на відміну від чистого мінімалізму, скандинавський стиль є теплішим. Це проявляється в багатому текстилі, меблях зі світлого дерева та в заспокійливій колірній гамі. Погляньте на ці чудові дизайни кухонь – вони так і натякають на оновлення або ремонт.

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Спокійна колірна гама

Кухня Scandi з дерев'яним островом білого кольору та блідо-зеленою коморою / Фото Naked Kitchens

Ботанічні шпалери як нагадування про природу

Світло-зелені шпалери на кухні в скандинавському стилі / Фото Boråstapeter

Дерев'яна підлога для створення затишку й тепла

Кухня з дерев'яною підлогою у формі ялинки / Фото Gunter & Co

Білий колір домінує

Білі стіни, стеля та кухонні тумби / Фото Sola Kitchens

Лише натуральні матеріали

Дерев'яні меблі та мармурові стільниці / Фото Sola Kitchens