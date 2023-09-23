Кухні в скандинавському стилі: 5 дизайнів, які поєднують функціональність і характер
Джерело:Homes & Gardens
Скандинавські кухні, безсумнівно, є одними з найулюбленіших у світі дизайну. Це функціональні, наповнені світлом простори, переважно нейтральних кольорів, але зі спалахами акцентів.
Скандинавські кухні впізнати легко: натуральні матеріали, чисті лінії та мінімалістська естетика – це їхні визначальні риси. Однак, на відміну від чистого мінімалізму, скандинавський стиль є теплішим. Це проявляється в багатому текстилі, меблях зі світлого дерева та в заспокійливій колірній гамі. Погляньте на ці чудові дизайни кухонь – вони так і натякають на оновлення або ремонт.
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