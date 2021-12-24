Скарлетт Йоганссон знизила ціну на свій пентхаус: скільки коштує зіркова нерухомість
Джерело:New York Post
За півтора року актриса не змогла знайти покупців для свого пентхаусу у Нью-Йорку. Зараз зірковий будинок продається зі значною знижкою.
У липні 2020 року будинок із двома спальнями та двома санвузлами був виставлений на продаж за 2,3 мільйона доларів. Проте через епідемію коронавірусу попит на мангеттенську нерухомість різко впав.
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Що відомо про зниження ціни
На початку цього місяця зіркова нерухомість знизилася в ціні до 1,86 мільйона доларів. Відремонтована будівля площею 120 квадратних метрів була виставлена на продаж невдовзі після того, як 37-річна актриса, двічі номінована на "Оскар", вийшла заміж за зірку шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі" Коліна Йоста.
Йоганссон придбала будинок у 2008 році за 2,1 мільйона доларів. Враховуючи вартість капітального ремонту, а також знижку, можна припустити, що нерухомість виявилася збитковою.
Також відомо, що Йоганссон намагалася виставити будинок для тривалої оренди за ціною 6 500 доларів на місяць.
Особливості пентхаусу
У Midtown East закладена паркетна підлога теплих тонів, встановлені розсувні панорамні вікна та відкрита кухня з вбудованою технікою та мармуровими стільницями.
Вітальня та обідня зона виходять на терасу, яка пропонує 46 "квадатів" для трапез на відкритому повітрі.
У головній спальні є вхід в окрему ванну кімнату, гардеробну та закритий солярій. З останнього можна перейти на головну терасу.