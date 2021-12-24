Скарлетт Йоганссон знизила ціну на свій пентхаус: скільки коштує зіркова нерухомість

За півтора року актриса не змогла знайти покупців для свого пентхаусу у Нью-Йорку. Зараз зірковий будинок продається зі значною знижкою.

У липні 2020 року будинок із двома спальнями та двома санвузлами був виставлений на продаж за 2,3 мільйона доларів. Проте через епідемію коронавірусу попит на мангеттенську нерухомість різко впав.

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Що відомо про зниження ціни

Зона вітальні з панорамними вікнами / Фото New York Post

На початку цього місяця зіркова нерухомість знизилася в ціні до 1,86 мільйона доларів. Відремонтована будівля площею 120 квадратних метрів була виставлена ​​на продаж невдовзі після того, як 37-річна актриса, двічі номінована на "Оскар", вийшла заміж за зірку шоу "Суботнього вечора в прямому ефірі" Коліна Йоста.

Йоганссон придбала будинок у 2008 році за 2,1 мільйона доларів. Враховуючи вартість капітального ремонту, а також знижку, можна припустити, що нерухомість виявилася збитковою.

Вітальня та столова / Фото New York Post

Також відомо, що Йоганссон намагалася виставити будинок для тривалої оренди за ціною 6 500 доларів на місяць.

Особливості пентхаусу

У Midtown East закладена паркетна підлога теплих тонів, встановлені розсувні панорамні вікна та відкрита кухня з вбудованою технікою та мармуровими стільницями.

Кухня у будинку Скарлетт Йоганссон / Фото New York Post

Вітальня та обідня зона виходять на терасу, яка пропонує 46 "квадатів" для трапез на відкритому повітрі.

Простора тераса / Фото New York Post

У головній спальні є вхід в окрему ванну кімнату, гардеробну та закритий солярій. З останнього можна перейти на головну терасу.