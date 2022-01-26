Скільки компенсації отримали нардепи за оренду житла у 2021 році
Джерело:"Слово і Діло"
Згідно із законом, українські нардепи отримають грошову компенсацію за винайм житла або оплату готельного номера, якщо у них немає нерухомості у Києві.
Аналітичний портал "Слово і діло" підрахував суму компенсацій, яку отримали парламентарії з державного бюджету у 2021 році. Зібрали найголовніше.
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Оренда житла: яку суму компенсували нардепам у 2021 році
Протягом 2021 року на компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера виплатили 37 мільйонів 159,5 тисяч гривень.
Найбільша сума виплат була у грудні – 6 мільйонів 884,1 тисячі гривень, найменша – у березні (2 мільйони 928 тисячі гривень). Дещо більші виплати зафіксовано у травні та липні. Січень, лютий, квітень, серпень, вересень та листопад відзначилися виплатою понад 3 мільйони гривень. У червні та жовтні на компенсації виділяли по 3,1 мільйона гривень.
Більшість отримувачів представляє фракцію "Слуга народу" (122 з 242 депутатів). Від групи "За майбутнє" та фракції "Європейська солідарність" компенсацію отримали по 7 депутатів. Від "Довіри" – 8 із 20 депутатів, серед позафракційників – 9 із 24.
Розмір виплат за фракціями та групами:
- "Слуга народу" – 26 мільйонів 874,5 тисячі гривень;
- Позафракційні – 2 мільйони 14,9 тисячі гривень;
- "Довіра" – 1 мільйон 696,6 тисячі гривень;
- "Європейська солідарність" – 1 мільйон 622 тисячі гривень;
- "За майбутнє" – 1 мільйон 594,4 тисячі гривень;
- "Голос" – 1 мільйон 417,9 тисячі гривень;
- ОПЗЖ – 1 мільйон 417,9 тисячі гривень;
- "Батьківщина" – 521,3 тисячі гривень.