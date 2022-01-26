Скільки компенсації отримали нардепи за оренду житла у 2021 році

Згідно із законом, українські нардепи отримають грошову компенсацію за винайм житла або оплату готельного номера, якщо у них немає нерухомості у Києві.

Аналітичний портал "Слово і діло" підрахував суму компенсацій, яку отримали парламентарії з державного бюджету у 2021 році. Зібрали найголовніше.

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Оренда житла: яку суму компенсували нардепам у 2021 році

Протягом 2021 року на компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера виплатили 37 мільйонів 159,5 тисяч гривень.

Найбільша сума виплат була у грудні – 6 мільйонів 884,1 тисячі гривень, найменша – у березні (2 мільйони 928 тисячі гривень). Дещо більші виплати зафіксовано у травні та липні. Січень, лютий, квітень, серпень, вересень та листопад відзначилися виплатою понад 3 мільйони гривень. У червні та жовтні на компенсації виділяли по 3,1 мільйона гривень.

Компенсація за оренду житла для нардепів / Інфографіка "Слово і Діло"

Більшість отримувачів представляє фракцію "Слуга народу" (122 з 242 депутатів). Від групи "За майбутнє" та фракції "Європейська солідарність" компенсацію отримали по 7 депутатів. Від "Довіри" – 8 із 20 депутатів, серед позафракційників – 9 із 24.

Розмір виплат за фракціями та групами: