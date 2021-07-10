Зокрема йдеться про зростання собівартості будівництва та активне інвестування в нерухомість на початковій стадії. Про це повідомив голова Харківського обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Ігор Балака.

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Що відбувається на ринку нерухомості у Харкові

Збільшення інвестицій дало змогу не лише стабілізувати ринок будівництва, але й збільшити показники зростання цін на квартири незалежно від того, що відбувається у світі та Україні зокрема,

– наголосив Балака.

За його словами, найбільше на первинному ринку Харкова об'єктів економ- та комфорт-класу. Їх частка становить 53% від усієї кількості об'єктів, які нині будуються у місті.

Цікаво! За підсумками I півріччя 2021 року у Харкові було близько 70 об'єктів нерухомості (будинків, секцій), що знаходилися на різних етапах будівництва.

Експерт зазначив, що до кінця 2021 року квартири у новобудовах Харкова можуть подорожчати на 5 – 7%, однак про якісь "стрибки" не йдеться.

Житло у новобудовах Харкова подорожчало на 6% від початку року / Фото Pixabay

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Які ціни на квартири у Харкові

На вторинному ринку Харкова 47% – квартири вартістю 30 – 50 тисяч доларів (820 тисяч – 1,37 мільйона гривень). При цьому зменшується кількість житла ціною до 30 тисяч доларів.

З 2020 року доля найдешевших квартир в структурі пропозиції знизилася з 42% до 28%,

– уточнив Ігор Балака.

Він пояснив, що житло на вторинному ринку Харкова найчастіше купують для подальшого перепродажу або здачі в оренду. Однак вдалих пропозицій не так багато, тому ціни рухаються вгору.

Більшість квартир у Харкові продають за ціною від 30 до 50 тисяч доларів / Фото Pixabay