Жити на безлюдному острові з унікальними краєвидами: скільки це коштує у Шотландії

Поки черговий бізнесмен купує квартиру у гучному центральному кварталі, заможні поціновувачі спокою обирають спокійне замістя.

Для тих, хто хоче і зовсім втратити зв'язок із зовнішнім світом, існує цей безлюдний острів у Шотландії. Як виглядає унікальна перлина природи та скільки коштує таке усамітнення, ділимось далі.

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Скільки коштує безлюдний острів з котеджем

На цей клаптик землі серед озера давно не ступала нога людини. Територія суходолу складає трохи менше ніж 182 гектарів та включає старовинний котедж серед лісу і пристані, які давно потребують ремонту та реставрації. Справді захоплюватись тут варто природою та унікальністю цієї місцини, яка гарантує конфіденційність та повне відключення від світу.

Інклонайг – це захопливий острів з чудовими краєвидами, який розлігся на озері Лох-Ломонд в центрі національного парку Лох-Ломонд і Тросакс. Загалом тут є 22 острови та 27 острівців. Отримати доступ до всіх зручностей можна зовсім поруч – у селі Лусс. Тут і магазини, і ресторани, і готелі, і паби, і причал, і початкова школа та церква.



Острів серед озера / Фото House beautiful

Так виглядає старовинний котедж / Фото House beautiful

Вперше згадка про територію з'явилась у документах ще в 1541 році, а в 1600-х роках вона використовувалась як пасовище для худоби. Століття потому Джон Колкухун з Лусса створив тут парк оленів. Цікаво, що на острові досі можна зустріти ланей і білих оленів. Вартість суходолу на озері Лох-Ломонд сягає 995 000 фунтів стерлінгів.

Разом з островом ви купуєте його столітню історію, зокрема 800 тисових дерев, які посадив Роберт Брюс ще в 14 столітті. Деревину використовували для виготовлення довгих луків, і вважається, що королівські лучники брали луки з деревини Інклонайг для битви при Беннокберні.

Є також старовинний котедж з двома спальнями та причал для спуску на воду і посадки човнів. Зараз територія будинку відкрита для креативу, реставрації, цікавих ідей та тотального оновлення.