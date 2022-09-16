Ситуація неоднорідна: як змінилися ціни на купівлю та оренду житла в Україні

З квітня ринок нерухомості України почав відновлюватися. Експерти зазначають, що тут збільшилася кількість лояльних орендодавців, які коректують середню вартість житла. Водночас ціни за "квадрат" від забудовника зросли практично у всій Україні.

Про це розповів маркетинг-директор та член правління порталу Dom.Ria Сергій Молдаховський. Зібрали найважливіше.

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Що відбувається із цінами на оренду



Ситуація на ринку оренди житла / Інфографіка DOM.RIA

Експерти зазначають, що за місяць вартість оренди зросла у всіх областях України, окрім Кіровоградської. Там середня ціна на оренду впала на 20%. Найбільше зросли ціни на оренду у Київській та Черкаській – на 40%, а також Рівненській області – на 32%.

У західних регіонах рекордсменом зі здорожчення стала Закарпатська область, де житло подорожчало на 19%. В інших областях на Заході України ціни також зростали:

Хмельницька: +4%;

Івано-Франківська та Львівська: +5%;

Чернівецька: +7%;

Тернопільська: +9%;

Волинська: +11%.

Скільки коштує оренда житла по Україні / DOM.RIA

Що із цінами на первинному та вторинному ринках

Як змінювався попит на "вторинку" / Інфографіка DOM.RIA



Найбільший приріст в категорії вторинного житла зафіксували:

у Кіровоградській (+4 933% порівняно із квітнем 2022),

Київській (+3 312%),

Запорізькій (+2 248%),

Сумській (+1 831%) областях.

Що стосується новобудов, ріст цін зафіксований у 78% об'єктів. Ще 22% забудовників не змінювали цінники.



Динаміка цін від забудовників / Інфографіка DOM.RIA Динаміка цін від забудовників / Інфографіка DOM.RIA

Плани українців

Як показало опитування, 46% респондентів не планують повертатися додому до закінчення бойових дій. Однак після перемоги 56% планують повернутися до рідного міста, ще 35% хочуть жити в іншому місті України, а 9% – залишитися за кордоном.

Серед тих, хто планує шукати житло деінде, 54% налаштовані на оренду квартир. Ще 32% хочуть придбати власний куточок, а 10% чекатимуть на житло за державною програмою соціального захисту.