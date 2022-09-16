Ситуація неоднорідна: як змінилися ціни на купівлю та оренду житла в Україні
Джерело:Finance
З квітня ринок нерухомості України почав відновлюватися. Експерти зазначають, що тут збільшилася кількість лояльних орендодавців, які коректують середню вартість житла. Водночас ціни за "квадрат" від забудовника зросли практично у всій Україні.
Про це розповів маркетинг-директор та член правління порталу Dom.Ria Сергій Молдаховський. Зібрали найважливіше.
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Що відбувається із цінами на оренду
Ситуація на ринку оренди житла / Інфографіка DOM.RIA
Експерти зазначають, що за місяць вартість оренди зросла у всіх областях України, окрім Кіровоградської. Там середня ціна на оренду впала на 20%. Найбільше зросли ціни на оренду у Київській та Черкаській – на 40%, а також Рівненській області – на 32%.
У західних регіонах рекордсменом зі здорожчення стала Закарпатська область, де житло подорожчало на 19%. В інших областях на Заході України ціни також зростали:
- Хмельницька: +4%;
- Івано-Франківська та Львівська: +5%;
- Чернівецька: +7%;
- Тернопільська: +9%;
- Волинська: +11%.
Скільки коштує оренда житла по Україні / DOM.RIA
Що із цінами на первинному та вторинному ринках
Як змінювався попит на "вторинку" / Інфографіка DOM.RIA
Найбільший приріст в категорії вторинного житла зафіксували:
- у Кіровоградській (+4 933% порівняно із квітнем 2022),
- Київській (+3 312%),
- Запорізькій (+2 248%),
- Сумській (+1 831%) областях.
Плани українців
Як показало опитування, 46% респондентів не планують повертатися додому до закінчення бойових дій. Однак після перемоги 56% планують повернутися до рідного міста, ще 35% хочуть жити в іншому місті України, а 9% – залишитися за кордоном.
Серед тих, хто планує шукати житло деінде, 54% налаштовані на оренду квартир. Ще 32% хочуть придбати власний куточок, а 10% чекатимуть на житло за державною програмою соціального захисту.