Ринок нерухомості під час війни: де найактивніше продають житло та скільки воно коштує

Попри повномасштабне вторгнення Росії, у більшості областей України триває будівництво нового житла. Ціни на нього продовжують зростати. Більш чутливим до того, що відбувається в країні став і вторинний ринок.

Будівництво та іпотека: що відбувається на "первинці"

Згідно з даними DOM.RIA, з 24 лютого по кінець грудня в Україні введено в експлуатацію 245 новобудов та 465 секцій. З них 29 новобудов та 81 секція – у Києві. Загалом в Україні готові 26,5% новобудов від їхньої загальної кількості.

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Станом на кінець грудня роботу відновили близько 72% відділів продажу в новобудов. У Києві цей показник становить 66%, на Київщині – 68%. У Харківській області – це 7%, а на Одещині – 59%.



Скільки відділів продажу новобудов працюють в Україні / Інфографіка DOM.RIA

За період з початку вторгнення мешканці України найбільше цікавилися новобудовами у:

Києві – 19,3%,

Львівщини – 15,3%,

Вінницької області – 7,8%.

У рамках державної програми "єОселя", новобудовами з пільгового кредиту найбільше цікавилися у:

Києві – 27,9%,

Львівській області – 16,2%,

Київській області – 8,5%.

При цьому було зафіксовано рекордне зростання цін у новобудовах. У грудні 2022 року ціна у гривні на квадратний метр в Україні на первинному ринку показала зростання на 47% рік до року. Подорожчання з січня 2022 року по грудень того ж року було трохи менше – 43%.

Найбільше подорожчали новобудови у Закарпатській (на 90%) та в Івано-Франківській областях (на 73%). У Києві цей показник становив 39%, а в області – 25%. Один із суттєвих факторів, що сприяв зростанню, – коливання курсу валют.

Найдорожча середня вартість квадратного метра становить 48 087 гривень. Саме за стільки пропонують житло у столиці. Дещо дешевше у Закарпатській області – 42 735 гривень за квадратний метр. У Київській області – це 27 527 гривень.



Середня вартість житла у новобудовах / Інфографіка DOM.RIA

Вторинний ринок

Згідно з даними DOM.RIA, найбільше користувачів цікавилися продажем вторинного житла у столиці – це 21%. Досить популярними є житло у Вінниці – 10,7% та в Одесі – 9,8%.

Найбільший попит на вторинне житло зафіксували у січні та лютому до початку вторгнення. Після початку вторгнення у пошуках вторинного житла лідирує вересень.

Також у більшості областей України зафіксовано падіння пропозиції. Незначне зростання зафіксовано у Києві та Вінницькій області, суттєво зросла пропозиція у Закарпатській та Сумській областях.

У Києві ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку впала на 29%, а в області трохи зросла на 5%. Максимальне зростання вартості однокімнатного вторинного житла – у Закарпатській області – на 43,8%.





Середня вартість житла на вторинному ринку / Інфографіка DOM.RIA

Станом на грудень 2022 року: