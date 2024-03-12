Скільки коштують розкішні скляні будинки у США: три варіанти на різну кишеню

Одна із головних вимог потенційних покупців житла – багато світла в домі. Дехто з клієнтів у США готовий заплатити за це мільйони доларів. Ось кілька чудових будинків, які "впускають" максимум природного світла та тепла.

Будинки, які зроблені здебільшого зі скла, пропускають у дім найбільше природного світла. Їх здебільшого будують в усамітнених місцях, оточених природою, що гарантує ще й неймовірні краєвиди, якими можна насолоджувати будучи всередині.

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Вотер-Мілл, штат Нью-Йорк

Ціна: 2,2 мільйона доларів



Маленький скляний будиночок серед лісу / Фото Realtor

Цей скляний будинок з однією спальнею має площу 88 квадратних метрів. Він розташований на приватній ділянці, що оточена лісом. Хоча місце усамітнене, до трьох сусідніх сіл, океанського пляжу та фермерських полів дістатися дуже легко.

Окрім того, на ньому можна гарно заробляти – житло раніше здавали в оренду за 55 тисяч доларів на місяць.

Черрі-Гіллс-Моллс, штат Колорадо

Ціна: 8,5 мільйона доларів

Розкішний скляний будинок / Фото Realtor

Цей будинок коштує набагато більше, бо він справді розкішний та більший за площею (776 квадратних метрів). Особняк справді більшою мірою складається зі скла, яке можна побачити замість стін, і навіть на підлозі та стелі. Природне сонячне світло насичує практично все.

У будинку є шість спалень, музична кімната, два кабінети, кухня з трьома островами. З вікон відкривається краєвид на гори.

Вест-Палм-Біч, штат Флорида

Ціна: 39,5 мільйона доларів



Найдорожчий будинок з величезним басейном / Фото Realtor

Це житло назвали "домом зі скла та води" і найекстравагантнішим будинком у списку. Прибережний будинок із сімома спальнями має площу аж 930 квадратних метрів. На задньому дворі є багаторівневий 22-метровий басейн, спа-центр і літня кухня.

Скляні стіни від підлоги до стелі, величезна кількість мармуру та гранітний камін справді викликають захоплення. Навіть ліфт у будинку зроблений зі скла.