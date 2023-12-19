У Лондоні здають в оренду квартиру з "короткою прогулянкою від ліжка до туалету"

У центрі Лондона пропонуть крихітну квартиру 1630 фунтів стерлінгів на місяць. Проте в помешканні є певна родзинка, через яку не кожен погодиться там жити.

В одній кімнаті розташоване ліжко, куточок для приготування їжі та душ із туалетом. Тобто вона одночасно слугує спальнею, кухнею та ванною кімнатою.

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Від ліжка до туалету кілька кроків

У крихітній квартирі, яку в оголошенні називають міністудією, є туалет, умивальник і душ. Вони затиснуті в скляній душовій кабіні, що розташована одразу біля ліжка.



Крихітна ванна кімната зі скляними стінами / Фото Media Drum World

Новому орендареві треба буде двічі подумати, перш ніж запрошувати гостей у цю маленьку кімнату. Оскільки будь-хто, хто сидітиме на ліжко, буде бачити на того, хто сидить в туалеті. Окрім того, у ванній кімнаті немає місця для зберігання речей, тому рушники та туалетний папір треба буде класти на столі у спальні.

Трохи далі за ванною розташована крихітна кухонна зона з мікрохвильовою піччю, раковиною, плитою та чайником. Кабінка для ванної кімнати з матового скла є своєрідною стіною між ліжком і кухнею.



Кухонний куточок / Фото Media Drum World

Квартира доступна для оренди за мінімальним договором оренди на рік за 376,15 фунта стерлінгів на тиждень із заставою 1630 тисяч фунтів, як і місячна плата.

"Ця чудова маленька студія розташована на другому поверсі будівлі. Дуже популярний район, поруч вокзали. У вартість входить користування водою, але без газу та електрики", – вказано в оголошенні.