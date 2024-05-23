Результат вразив усіх: як сім'я оновила спальню в старому будинку не за всі гроші

Дівчина на ім'я Тетяна показала, як разом з батьками зробила чудовий косметичний ремонт у кімнаті старого будинку. Результат вразив користувачів тік-току, адже вони залишили безліч схвальних коментарів.

У відео Тетяна поділилася, що вже давно мріяла про власну простору кімнату. Коли батьки придбали старий будинок, то їй виокремили найбільшу спальню. Оскільки бюджет був обмежений, сім'я все робила власноруч.

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Бюджетний косметичний ремонт з новими меблями

Спочатку сім'я винесла зі спальні всі старі меблі, а потім перефарбувала двері та меблі в білий колір. Наступний етап – поклеювання нових шпалер та фарбування підлоги. А завершальний – придбання нових меблів і облаштування затишної спальні.

На косметичний ремонт сім'я витратила більш ніж 30 тисяч гривень (станом на кінець 2022 року):

обробка стелі – 3 тисячі гривень;

меблі – 18 тисяч;

штори й тюлі на два вікна – 4 тисячі гривень;

шпалери – 2 тисячі гривень;

люстра – 3 тисячі гривень;

фарба – 1 тисячу гривень.

До та після оновлення кімнати: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі пишуть, що результат справді чудовий: "Клас. Ви такі молодці!", "У вас дуже гарно вийшло. Світло та затишно", "Дуже затишно, красиво, і головне – власноруч".