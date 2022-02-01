Чи справді іноземці масово перепродають українську нерухомість: аналіз ринку

На тлі напруженості на українсько-російському кордоні, в загальний інфопростір почала просочуватися паніка, пов'язана із чутками про втечу нерезидентів з української нерухомості.

Портал "Мінфін" спробував розібратися, чи справді нерезиденти влаштували розпродаж квадратних метрів і як це вплине на ціни. Зібрали найголовніше.

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Про масову втечу говорити рано

Увесь минулий рік столична нерухомість була популярним напрямком для інвестицій. Україна потрапила до першої п'ятірки країн із недооціненими активами, згідно з рейтингом Financial Times. І це спричинило підвищений інтерес до тутешньої нерухомості з боку іноземців. За підрахунками рієлторів, на їхню частку припало близько 10% усіх продажів. Багато хто вкладався в комерційну нерухомість, а також купували житло для здачі в оренду.

Частина іноземців, які проінвестували у первинний ринок, намагаються продати недобудову шляхом відступлення прав власності, –

розповіла керівниця київської рієлторської агенції Best&Seller Ірина Луханіна.

За словами віцепрезидента Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолія Топала, іноземці дійсно збувають свою нерухомість в Україні. Але цей процес розпочався набагато раніше, ніж загострення конфлікту з Росією. Причина, швидше, у фіскальній політиці держави.

Податкова нагадала нерезидентам, що вони не можуть самостійно здавати свою нерухомість в оренду, а повинні найняти фінансову прокладку у вигляді керуючого. У результаті багато хто вирішив, що їм простіше продати тут майно і купити, скажімо, у Грузії чи Іспанії,

– додав Топал.

Експерт запевняє, що жодного сплеску продажів зараз не спостерігається. Це підтверджує й керуючий партнер KDU Realty Group, інвест-консультант Олена Маленкова. За її словами, на цей процес ринок моментально б відреагував. По-перше, з'явилася б величезна кількість виставлених на продаж об'єктів, зокрема за відступленням на ранніх етапах будівництва. А по-друге, це відразу вплинуло б на ціни. Натомість зараз же на ринку Києва рекордно низька кількість пропозицій.

Угод поменшало, але це сезонна тенденція

Близько 70% нерезидентів, які інвестують в українську нерухомість, – колишні громадяни України. Інші 30% – ті, хто має тут родинні чи дружні зв'язки.

У першому півріччі 2021 року ринок зростав, мотивований попит себе вичерпав і зараз формується відкладений попит, із яким вийдемо на весну,

– каже Анатолій Топал.

Поки що корекції цін не відбулося, але можливість невеликого зниження вартості квадратного метра все ще залишається.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Крім того, багато покупців придивляються до альтернативних варіантів для інвестицій. Зокрема, українці розглядають можливість придбання майна за кордоном. Улюбленими напрямками залишаються ті самі Іспанія, Туреччина, Німеччина, США, Хорватія.

При цьому вона звертає увагу, що в більшості випадків нерухомість за кордоном із інвестиційною метою купують ті, у кого вона вже є і в Україні. Адже цікавіше за Україну немає жодної країни у плані дохідності. У нас нерухомість може дати 7 – 8% річних. Європейські країни пропонують 2%, максимум – 4%.

Що буде із цінами

Експерти не виключають: якщо напруженість на українсько-російському кордоні й надалі зростатиме, кількість охочих вийти з українських інвестицій у нерухомість може зрости. І це точно позначиться на цінах вторинного ринку. При цьому вони виключають можливість обвалу цін.