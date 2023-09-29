Не будинок, а витвір мистецтва: ви будете вражені, коли побачите його всередині

Унікальний сучасний будинок середини 20 століття в Оклахома-Сіті нещодавно з'явився на ринку. Це житло чудове й зовні, але всередині воно просто вражає. Справжній витвір мистецтва.

Власниця яскравої резиденції в Оклахома-Сіті має особливий спосіб знайомити людей зі своїм будинком. "Я завжди кажу, що живу в скульптурі. Немає іншого способу описати це", – зізнається Джой Баресел, яка також є агенткою з лістингу.

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Неймовірний будинок, де живе мистецтво

Унікальний сучасний будинок середини 20 століття розташований на пагорбі з чудовими краєвидами. Він вміщує чотири спальні та шість ванних кімнат. Хоча житло збудували ще в 1962 році, воно досі в прекрасному стані.

Зараз житло площею 400 квадратних метрів продають за 1,3 мільйона доларів. Теперішня власниця придбала його у 2017 році за 798 700 доларів. Вона оновила три ванні кімнати та взялася за реконструкцію та розширення кухні.

Це справжній витвір мистецтва / Фото Ty Faith

Під час будь-якого ремонту власниця намагалася зберегти оригінальні елементи в будинку, над якими так старався архітектор. Тут справді все унікальне, наприклад, вигнуті стіни для яких використовували ліпнину та кедр.

Чого тільки вартий плоский дах, який "вловлює" воду, а рейки спрямовують її до передньої частини будинку, і все тече в басейн. "Ніби будинок – це фонтан".

"Це такий унікальний і чудовий витвір архітектури. Дійсно потрібна людина, яка буде цінувати його особливості", – каже власниця.