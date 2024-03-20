Італійський монастир XII століття перетворили на готель: який він усередині

Монастир XII століття в італійському регіоні Умбрія реконструювали та перетворили на бутик-готель. Погляньте, чи вдалося архітектурному бюро Archiloop зберегти "сільську простоту" та автентичність будівлі.

Готель під назвою Vocabolo Moscatelli розташований у віддаленому місці поблизу села Кальцоларо, що недалеко від Тоскани. Це чудове місце, оточене лісами, що викликає лише спокій.

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У будівлі старого монастиря облаштували готель

Над реставрацією команда архітектурної студії Archiloop працювала з місцевими майстрами. Метою було зберегти історичний шарм і якомога більше оригінальних деталей, і їм це вдалося.

У монастирі залишилася старовинна дерев'яна підлога, відкрита теракотова цегляна кладка та стельові балки, а також деталі з латуні, заліза і каменю. Для декору використали нові роботи художників і дизайнерів з усього регіону.

В інтер'єрі поєднали старовинні та сучасні деталі / Фото Dezeen

Серед нового в готелі є травертиновий басейн, пофарбований відповідно до тону лісу та середземноморського ландшафту.

Усередині вдалося облаштувати 12 просторих гостьових люксів: вісім у головній будівлі та чотири на території довкола. Всі вони зроблені в стилі "монастирський шик", зокрема, мають унікальну колірну палітру та колекцію дизайнерських елементів. Особливу увагу привертають чорна двомісна ванна на одній із терас та ліжка ручної роботи.