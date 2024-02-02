У який колір пофарбувати стіни у вітальні, якщо диван буде сірим: три найкращі варіанти
Джерело:Homes & Gardens
Сірий колір останнім часом вважають повним антитрендом, але дизайнери запевняють, що це не так. Диван сірого кольору буде чудовим елементом у дизайні вітальні незалежно від стилю. Важливо лише обрати правильний фон.
Сірий колір можна поєднувати майже з будь-яким тоном у решті вітальні: від яскравих до тонких пастельних відтінків. Проте коли мовиться про колір стін, які будуть слугувати тлом для меблів, варто добре подумати. Ось три варіанти, які завжди будуть доречними.
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Чорний
Один зі способів додати витонченої драматичності у вітальню – пофарбувати стіни в чорний колір. До того ж це чудовий контрастний фон для сірого дивана.
Яскраво-блакитний
Яскравий синій дуже добре поєднується з сірим – і ця барвиста вітальня є прямим доказом. Якщо ви хочете наповнити гостьову кімнату енергією, обирайте саме це поєднання.
Білий
Для створення позачасового дизайну у вітальні оберіть білу фарбу. Це класичний варіант, який завжди в тренді, і поєднується з усіма кольорами, враховуючи сірий. Обравши білий колір, ви ніколи не помилитеся. Він є "чистим полотном" для будь-яких акцентів.