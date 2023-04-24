Дім у модному Кемп-Гіллі: на ринку з'явилася унікальна столітня садиба з басейном

Садиба в Кемп-Гіллі датується 1916 роком. Вона в гарному, оновленому стані завдяки теперішній власниці. Вона зробила ремонт та облаштувала басейн просто неба.

Дім збудував фермер, який займався розведенням курей і винахідник інкубатора для яєць, Фредерік Персі Воттон. Будинок розташований на площі 16,5 гектара, яка зараз відома як модна дільниця Семюел-стріт.

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Столітня садиба з новим басейном

Нинішня власниця Кессі Делліт наполегливо працювала, щоб зберегти характер дому. Вона навіть хотіла займатися розведення курей, як і перший власник. Проте на заваді цьому стала її собака Рінго.

"Ми багато разів обдумували ідею загону, але наш стандартний пудель має риси ретривера, що означає, що він не дуже любить курей", – сказала Кессі.

Власниця разом із чоловіком зробили багато оновлень, але історичний шарм будинку зберігся. Тут можна побачити оригінальні вхідні двері зі світлодіодними вікнами всередині, стінові панелі епохи Регентства, складні різьби та панельні арки, що розділяють їдальню та вітальню.

У домі збереглася красива різьба в дверних отворах і коридорах / Фото Realestate

У будинку подружжя модернізувало кухню. Власники докупили газову плиту та посудомийну машину, які ідеально поєдналися з іншими меблями. Загалом житло вміщує три спальні та одну ванну кімнату.

Сонячна кімната для відпочинку / Фото Realestate

На задньому дворі чоловік з дружиною облаштували магнієвий басейн. Навколо вони посадили розмарин та оливкові дерева.

Теперішні власники зробили басейн / Фото Realestate