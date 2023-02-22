Коливання цін та пікові періоди: як змінювалася вартість на оренду житла в Україні під час війни

Повномасштабне вторгнення російських окупантів внесло зміни в усі сфери нашого життя. Це стосується і ринку оренди квартир, який за рік зазнавав багатьох трансформацій.

Як показала аналітика порталу OLX, під час війни ринок довгострокової оренди житла зазнавав значних змін. Найбільший пік пропозиції був у червні – 188 376 вільних помешкань. Згодом ця цифра почала знижуватися.

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Лідерами за кількістю оголошень були Київ та Одеса. Якийсь час трійку замикав Дніпро, але згодом більше пропозицій з'явилося у Львові.

Попит та пропозиція

Очевидно, що найбільш активно українці шукали житло у березні, коли був пік масової міграції. Найчастіше шукали варіанти у Львові, Івано-Франківську та Дніпрі. Загалом впродовж березня кількість відгуків на оголошення склала 835 243.

Другий піковий період зафіксували у серпні, коли люди почали повертатися до великих міст перед початком навчання дітей у школі та стартом бізнес-сезону. Цікаво, що Київ став лідером як за пропозиціями, так і за пошуковими запитами. Також досить активно українці шукали житло в Дніпрі та Одесі, Львів зайняв лише 4 місце.

Вартість оренди

Середня вартість 1-кімнатної квартири в Києві зараз така сама, що й у березні 2022 року – 9 865 гривень. Ціна на 2-кімнатні квартири знизилася у порівнянні з минулим роком – 12 875 гривень. Ціна 3-кімнатних квартир обвалилася з 22 484 до 18 631 гривні на місяць.

У Дніпрі ситуація протилежна – ціни на оренду зросли. 1-кімнатні квартири подорожчали з 6 313 до 8 438 гривень, ціна 2-кімнатних та 3-кімнатних помешкань теж зросла.

У Львові ціни теж виросли: з 10 769 до 13 693 гривень за 1-кімнатну та з 15 596 гривень до 17 310 гривень за 2-кімнатну квартиру.