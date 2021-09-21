Стрімке подорожчання нерухомості: у яких країнах спостерігається найбільший ріст цін
Джерело:Knight Frank
У всьому світі спостерігається суттєве подорожчання нерухомості. Згідно з даними Knight Frank, середні ціни на ринку є найвищими за останні 16 років.
Спровокований пандемією бум на житло не стихає. Середні ціни на житло в 55 країнах за підсумками літнього сезону 2021 року продемонстрував зростання на 9,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го року.
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Прайс на житлову нерухомість в Україні зріс на 8,3% за вказаний період. У порівнянні з четвертим кварталом минулого року житло стало дорожче на 4%.
В яких країнах спостерігається найбільший ріс цін
Перша 5-ка країн виглядає так:
- Туреччина – 29,2%;
- Нова Зеландія – 25,9%;
- США – 18,6%;
- Словаччина – 18,6%;
- Швеція – 17,2%.
Аналітики відзначили, що за останній рік кількість країн, де темпи зростання цін вимірюються двозначним числом, зросла з 13 до 18.
Тільки на 2-х ринках за вказаний період ціни на нерухомість впали – в Індії (-0,5%) та Іспанії (-0,9%). Вартість нерухомості не змінилася на острові Джерсі.
Прогнози
Попри сильне зростання цін, на деяких ринках спостерігається зниження попиту. У США кількість заявок на іпотеку знизилася.
Перспектива підвищення процентних ставок на ринках Нової Зеландії і Великобританії, також, ймовірно, вплине на настрої покупців. А недавнє посилення карантинних обмежень в Південно-Східній Азії та Австралії може викликати відновлення активності покупців.