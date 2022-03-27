Стрімке подорожчання: в яких регіонах України та наскільки зросла оренда житла

Однією з проблем для вимушено переміщених осіб в межах України є підвищення цін на оренду житла. Через ажіотаж ціни зросли в середньому на 10 – 80% порівняно з довоєнними.

У Львові ціни на оренду житла збільшилися на 72%, в Ужгороді – на 46%, в Івано-Франківську, Хмельницькому та Луцьку – на 10 – 15%, у Чернівцях – на 80%.

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Такі дані наводить видання Forbes, посилаючися на Лігу експертів України. Для порівняння аналітики зіставили ціни на оренду початку березня з січнем 2022 року.

Львів – зростання цін на 72%

Найвищі ціни на оренду – у Львові, де вартість місячної оренди квартир з січня по 11 березня збільшилася в середньому на 72%.

Ціна однокімнатних квартир зросла з 342 до 500 доларів на місяць, а трикімнатних – з 501 до 1020 доларів. У новобудовах неподалік центру цінник на однокімнатні квартири, які коштували до війни 400 доларів, піднявся до 1000 доларів.

Ужгород – зростання цін на 46%

В середньому, за даними Ліги експертів, орендувати в Ужгороді двокімнатну квартиру в лютому можна було 370 доларів на місяць. За перші 11 днів березня ціна піднялася до 490 доларів.

Івано-Франківськ – зростання цін на 10 – 15%

Ціни в Івано-Франківську зросли незначно в порівнянні з іншими містами – на 10 – 15%. Найбільше подорожчало житло преміумкласу. Зараз за таку квартиру хочуть понад 1600 доларів, до війни найдорожче житло здали за 1000 доларів.

Луцьк – ціни зросли на 10 – 15%

Квартиру з ремонтом можна орендувати 170 – 340 доларів на місяць. В цілому, ціни на оренду в місті зросли не дуже стрімко, а знайти житло в цьому місті легше, ніж у інших населених пунктах на західних територіях.

Чернівці – ціни зросли на 80%

Станом на 14 березня в Чернівцях пропонувалося для оренди сім квартир. Їхня ціна – 103 – 988 доларів.

Хоча ціна оренди однокімнатної квартири в місті виросла з 205 до 271 доларів, за даними Ліги експертів, ціни на дво- і трикімнатні квартири стали вищими на 80 – 100%. Середня двокімнатна квартира в Чернівцях коштувала 270 доларів у січні, у перші 11 днів березня коштує 492 доларів, ціна на трикімнатну виросла з 335 доларів до 700 доларів на місяць.

Хмельницький – ціни зросли на 10–15%

Деякі орендодавці підвищують ціни майже вдвічі – з 170 доларів до 273.

Як і в Чернівцях, у Хмельницькому частина орендодавців перейшла з помісячної оренди на подобову. Якщо у довоєнний час здавали за 17 доларів за день, зараз ціна варіюється від 21 до 24 доларів.

Як з підвищенням цін на житло боряться представники влади

Проблема підвищення цін на оренду житла в областях, куди переїхали найбільше людей, привернула увагу і викликала осуд серед представників органів влади. У Львові та на Закарпатті органи влади створили гарячі лінії, на які пропонують повідомляти про випадки завищених цін на нерухомість.

16 березня міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив дані юридичних і фізичних осіб, які підвищили орендну вартість житла після початку повномасштабної війни в Україні. Про подібні кроки заявили у Закарпатській обласній військовій адміністрації.

Одним із варіантів може бути державне регулювання цін на оренду житла. На сьогодні механізм контролювання цін на оренду житла залишається популярним і використовується, хоч і по-різному, в багатьох європейських країнах.

Сфера оренди житла стала простором для прояву суспільної солідарності та взаємодопомоги під час війни. Тисячі людей пропонують прихистити переселенців у своїх домівках безкоштовно, разом з дітьми й домашніми тваринами. Створені спеціальні сайти, чат-боти та форми для пошуку і пропозиції житла як у межах України, так і за кордоном. Серед них – "Прихисток", SafeHomeUA, Ukraine Take Shelter, Центр спільних дій.