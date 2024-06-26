Застиг у часі: жителі британського села змушені фарбувати двері лише одним кольором

Місцева влада йоркширського села Вентворт "змушує" жителів фарбувати двері зеленим кольором. І це не єдине правило, якого мають дотримуватися місцеві.

Через строгі правила село здається застиглим у часі. Кожен житель змушений підкорятися місцевим правилам, які встановлює траст, що належить родині аристократів. Багатії володіють поселенням вже майже 300 років.

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Зелені двері в кожній будівлі

Коли у Вентворт переїжджають нові жителі, то найперше вони зустрічаються з представниками трасту. Їм повідомляють, що будь-які зміни, що стосуються будинку чи села загалом, мають бути схвалені.

Незмінних правил дотримуються для того, щоб зберегти історичний характер села. Цікаво, що через це у Вентворті немає ні закладів швидкого харчування, ні неонових вивісок магазинів. Зрештою, там немає навіть супермаркету. У селі є лише магазин, у якому продаються сендвічі, молоко, джем і різні предмети першої потреби, а також два паби і ресторан.

І хоча архітектура села приваблює туристів, для місцевих шанування традицій часом здається важким. Щоб зберегти фасади історичних садиб, 1400 мешканців мають фарбувати двері тільки в зелений колір, а вікна – у білий. Сперечатися з місцевою владою, мабуть, немає сенсу, адже люди там здебільшого є орендарями та навряд чи коли-небудь стануть власниками нерухомості.

Обов'язкові кольори фарб / Фото Alamy

Місцевий і власник магазину 44-річний Метт Томпсон вважає, що село "тримають у вузді".

Звідси й вся зелень Вентворта. Тут багато людей, які прожили тут усе своє життя. Вони тут народилися і тут же помруть. Є старі драконівські правила, за якими ви можете передати оренду наступному поколінню, і це чудово, але щойно рід згасне, орендна плата зросте,

– поділився британець.

Новий голова адміністрації села каже, що будинки із зеленими дверима – це "унікальна спадщина", тому найближчим часом старе правило, очевидно, надалі залишатиметься непорушним.