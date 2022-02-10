Суттєве падіння попиту: все більше українців інвестують у нерухомість за кордоном

2021 року медіанна вартість у доларах на первинному ринку нерухомості Києва зросла на 19,9%. У грудні "квадрат" коштував у середньому 1 230 доларів. Але на цьому зростання не припиниться.

Столичні забудовники повідомляють, що обсяги продажів у новобудовах впали на 30 – 50%, а українці рвонулися скуповувати нерухомість за кордоном, розповідає радник голови CreditWest Bank Василь Невмержицький.

Цікаво Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Де українці купують житло

Експерт зазначає, що українці все частіше вкладаються у турецьку нерухомість. Насамперед купують однокімнатні квартири.

Вартість там на порядок нижча, ніж в Україні та Європі. По-друге, у Туреччині не питають, звідки у покупців гроші. Ти можеш привезти 100 тисяч доларів, прийти до забудовника, а останній випише чек про прийняття коштів, не маючи до людини жодних питань",

– зазначає Невмержицький.

Туреччина зараз дуже зацікавлена у валютних надходженнях: турецька ліра девальвує, економіка теж переживає не найкращі часи.

На українське житло прицілюються іноземці та заробітчани

Фінансист наголошує, що ринок нерухомості розростається й у регіонах. Перш за все це обумовлено прагненням українців вкластися у щось надійне.

Сьогодні в регіонах будівництво йде шаленими темпами. У Вінниці, у Львові, у Житомирі, Борисполі, Бучі. Тобто йдеться не лише про великі міста з високою діловою активністю. Багато фізособи вирішили вкладати гроші саме так,

– пояснює Невмержицький.

Вивчаєте тонкощі ринку нерухомості України? Розібратися із нюансами допоможуть експерти із Корпорації Нерухомості РІЕЛ . Залиште своє запитання і девелопер дасть відповідь на нього зворотнім повідомленням!

Не менш важлива причина розростання будівництва – прихід в Україну іноземців, які купують тут по 10 – 30 квартир, щоб потім здавати в оренду. Насамперед це покупці з Ізраїлю та Німеччини.

Ще один момент – рекордні надходження від працівників, які повернулися з-за кордону. Минулого року, за даними Національного банку, – 15 мільярдів доларів. Особливо показовим містом є Тернопіль, де трудові мігранти, заробивши гроші, приїхали додому та почали масово вкладатись у нерухомість.