Ви ніколи не здогадалися б, що ховається всередині цього будинку: зазирніть, щоб переконатися

У центрі Ноттінгема продають розкішну квартиру вартістю 325 тисяч фунтів стерлінгів. Вона приховує одну дуже цікаву кімнату.

Квартира має підземну печеру, яку зробили з пісковику. Там обладнаний атмосферний і затишний кінозал.

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Дуже затишна квартира з печерою-кінозалом

Сходи у вітальні ведуть униз до кімнати з піщаного каменю з домашнім кінотеатром. Це ідеальне місце для перегляду фільмів та відпочинку.

Сходи, які ведуть до печери / Фото Kennedy Newsand Media

"Там є печера з пісковику. Вона обладнана, підлога зроблена з підігрівом під кінозал. Однак кімнату можна використовувати як завгодно. Багато людей казали, що хотіли б зробити тут бар", – каже консультант з нерухомості Елліот Браун.

Кінозал у печері / Фото Kennedy Newsand Media

Квартира вміщує дві спальні, дві ванні кімнати, простору вітальню відкритого планування та багато "таємних" сховищ. Площа помешкання – 139 квадратних метрів. Тут навіть є електричне опалення, яким можна керувати з мобільного телефону.

Розкішна спальня у квартирі / Фото Kennedy Newsand Media

Нерухомість у георгіанському стилі рекламують як чудовий сімейний будинок або можливість для інвестицій. Будинок, де розташована квартира, відремонтували близько 3 років тому.

Після того, як фото помешкання опублікували в мережі, багато людей захотіли купити квартиру. Усі були в захваті від можливості запросити когось у власну печеру.