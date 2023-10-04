Дизайнери вважають, що на кухні потрібно подбати про два типи світла: загальне та робоче. Яке ж штучне освітлення обрати? Воно буває теплим, а буває холодне. І те, й інше ми часто бачимо на кухнях. Секрет у тому, що варто використовувати ці два види. Просто побтрідно знати, де саме їх облаштувати.

Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах

Де використовувати холодне освітлення на кухні

Загалом лампи холодного білого кольору підходять лише для робочих приміщень, де немає природного освітлення. Використання яскравішого світла на стелі часто є тонким покращенням природного денного світла.

Ви можете встановити лампи з ходним світлом під кухонними шафами, щоб вони освітлювали робочі поверхні. Та в жодному разі не обирайте холодне світло для головної люстри на кухні. Через це приміщення буде здаватися прохолодним і навіть дещо клінічним, як у лікарні. З того часу, як кухня стала більш соціальним простором, де збирається сім'я, родина чи друзі, тепле освітлення в пріоритеті.

Що треба знати про тепле світло

Тепле освітлення допомагає покращити загальну атмосферу в кімнаті, додаючи затишку. Зараз в тренді низькі підвісні світильники з лампами теплих тонів у центрі кухні над островом. Якраз там, де часто збираються на обід.

Важливо пам'ятати, що тепле освітлення не є тьмяним, воно добре освітлює будь-яку кімнату. Просто дає м'якший колір, ніш холодне.

"Я завжди віддаю перевагу теплому світлу. Воно робить їжу, квіти, людей – усе красивішим", – каже засновниця однойменної дизайнерської компанії Сара Сторі.