Ви точно захочете це повторити: дизайн будинку, який зігріває

Поки більшість дизайнерів женеться за трендами та технологічністю, покупці холодної нерухомості мріють перетворити її у теплу затишну домівку.

Змушує закохатись у свій стиль та атмосферу цей теплий дім у Фулхемі. Що особливого зробили дизайнери та чим вражає споруда, ділимось далі.

Цікаво Райське місце в Англії: цей будинок викликає захоплення

Будинок, у якому завжди тепло

Старовинний Parsons Green протягається на 4 поверхи вгору, а довкола його оточує сучасний сад, оформлений у найкращих традиціях ландшафтного мистецтва. Сьогодні будівля минулого століття повністю відреставрована, а всередині гостей зустрічає унікальний дизайн.

Тут обладнані 4 спальні, кухня на першому поверсі з якісною технікою та необхідними для комфортного життя та приготування їжі приладами, банкетні зони для прийому гостей, що виходять прямо у приватний сад.



Вихід на терасу з будинку / Фото House beautiful



Вітальня з теплим м'яким дизайном / Фото House beautiful



Гостьова кімната у будинку / Фото House beautiful



Затишна кухня / Фото House beautiful

На території просто неба розташована гідромасажна ванна, душ і високі пальми, що робить це місце ідеальним простором для відпочинку. Також зі саду можна потрапити у будинок через ще один вхід. На першому поверсі ви також знайдете комірку для дрібниць та ванну кімнату.

Головною родзинкою другого поверху є спальня, яка веде до особистої ванної кімнати з раковиною для двох та душовою кабіною. Тут же і ще одна кімната для сну з окремою душовою, дві дещо менші спальні та вітальня.

Особливої родзинки простору додають м'які кольори, текстури та тканини, а також деталі, якими щедро всипаний весь будинок: картини, зелень та дрібний декор виконують свою справу на всі 100. Свою роль відіграють і мансардні вікна, а мармурові акценти та текстури букле ще більше підкреслюють сучасний будинок.