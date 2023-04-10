Кухня просто неба: на Мангеттені продають помешкання з приватною терасою

Пентхаус на Мангеттені має велику приватну терасу, з якої відкривається краєвид на міський горизонт і чарівні заходи сонця. Там облаштована невеличка кухня, щоб обідати на свіжому повітрі.

Помешкання вміщує три спальні та три ванні кімнати. Воно розміщене на 12-му поверсі розкішного будинку. Засклені сходи з головної житлової зони ведуть до приватної тераси. Вартість нерухомості – 5,5 мільйона доларів.

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Розкішний пентхаус з відкритою кухнею

Житло площею 215 квадратних метрів має високу стелю й підлогу з темного дерева, а також "заливається світлом" із круглих вікон. У вітальні є камін і вбудований розважальний центр із білими сучасними шафами.

Відкрита кухня вміщує барну стійку, екзотичні шафи, пральну машину та сушильну машину. Також вона повністю обладнана дорогою та якісною кухонною технікою.



Обідня зона просто неба / Фото Elegran

Основна спальня така велика, що в ній можна розмістити двоспальне ліжко розміру "king-size" і гардеробну. Ванна кімната в приміщенні поруч має довгу подвійну раковину та скляну душову кабіну. У двох інших спальнях ванні кімнати є всередині.

Просторі кімнати у світлих відтінках / Фото Elegran

Будівля на 99 квартир вміщує відкритий басейн, оточений шезлонгами та столиками для бістро. Тут цілодобово працює швейцар, доступні послуги консьєржа, є власний тренажерний зал та гараж.