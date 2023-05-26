Ви захочете зробити ремонт у ванній: шокуюче "до" та "після"

Покращувати простір навколо себе – це завжди приємні клопоти, які ще тривали час надихають та змушують повертатись додому з радістю, поки око остаточне не звикне до змін.

Капітальний ремонт у ванній кімнаті багато хто вважає чи не найбільш витратним та складним, адже розрахунки та вибір плитки, заміна труб, сантехніки та інших деталей потребує багато часу та фінансів.

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Проте відмовлятись від покращення простору, у якому ви зустрічаєте ранок та проводжаєте ввечері день, не варто. Це місце щоденних ритуалів потребує вашої уваги, щоб потім стати джерелом гарного настрою та якісного відпочинку. Пропонуємо надихнутись перевтіленнями цих кімнат.

Як перевтілили старі кімнати

На зміну максималізму, квітковим шпалерам та яскравим кольорам прийшов стриманий білий колір. Власники доповнили стіни фактурним оздобленням та додали золоті акценти.



Фото Boredpanda

Контрастні поєднання та акцентний білий колір зробили своє: дизайнеру вдалось розширити простір та у маленькій квадратурі розмістити все необхідне. Довершили дизайн зелені деталі, які додали кімнаті затишку.

Фото Boredpanda

І для цього дизайнера маленька площа стала викликом. Він зміг використати чорно-сірі поєднання та зберегти візуальну гармонію. Свою роль зіграли і теплі точкові джерела світла.

Фото Boredpanda

Вкотре довели, що кольори та деталі мають значення: не варто обмежуватись у кімнаті лише необхідним мінімум. Планування кольорів, світла та атрибутів для створення затишку – це найкраща формула успішного ремонту.

Фото Boredpanda

Аби отримати більше простору для втілення ідей, власникам довелось розширити межі ванної кімнати, і вони зовсім про це не пошкодували. Результат вражає:грамотне поєднання кольорів та матеріалів, потрібні деталі та багаторівневе освітлення.

Фото Boredpanda

Це перевтілення змусить вас захоплюватись майстерністю дизайнера. Він зруйнував всі можливі кордони та міфи: у супермаленькому просторі створив багатофункціональну ванну кімнату з усіма вигодами, а оформив простір, на перший погляд, застарілим квітковим принтом.



Фото Boredpanda

Акцентна стіна та деталі зробили неможливе: власники додали фактурного декору стіні, перефарбували її в інший колір, як і підлогу. Відтак технічні деталі вдалось приховати за рослиною, а дрібний декор доповнив дизайн.

Фото Boredpanda