Новий тренд 2024 року: ось яка розкішна тенденція буде дуже популярною в дизайні
Джерело:Homes & Gardens
За останні кілька років декор у стилі ретро знову став популярним. Проте цей стиль трохи модифікували, адже викорисовувати так багато яскравих кольорів, як колись, сучасний світ вже не погоджується.
Нова тенденція з ноткою ностальгії, яка вже набирає обертів, називається ретролюкс. Вона пропагує розкіш у стилі ретро, і найбільше наразі проявляється у світі моди.
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Що означає тренд ретролюкс
"Оригінальний ретростиль виник і став дуже популярним у стилях дизайну 60-х і 70-х років, але зник у 80-х роках, коли виникли сучасніші стилі. Зараз багато людей сумують за простішими часами минулого, тому додають деякі елементи ретростилю до своїх домівок, щоб створити відчуття комфорту та свіжості", – каже дизайнерка інтер'єру Ніна Гравер.
Ретролюкс відрізняється від усіх інших тенденцій тим, що це розкішний тренд. У дизайні такого стилю поєднують декоративні елементи з минулого та вишукані деталі із сучасного.
"Для мене ретролюкс – це поєднання старих або антикварних речей із розкішними новими предметами. Комбінування речей із різних епох – це чудовий спосіб додати індивідуальності та душевності вашому дому. Якщо все продумано поєднати, ефект може бути дуже розкішним і особливим'', – пояснює дизайнерка інтер'єру Кеті Куо.
Щоб створити ретролюкс у своєму сучасному інтер'єрі, замініть деякі меблі та світильники на вінтажні. У вітальні поставте м'які стільці, постеліть великий килим яскравого кольору та покладіть пледи з оксамитовими подушками.
Не забувайте про традиційні візерунки та колірну гаму в стилі ретро: гірчично-жовтий, помаранчевий, зелений авокадо та навіть вишнево-червоний. Дизайнери кажуть, що так ви створите розкішний і дуже затишний простір.