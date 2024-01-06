Відомий тренд, який стане знову популярним у 2024 році: відповідь дизайнерів

Дизайнери інтер'єру кажуть, що цей колись відомий тренд на плитку знову з'явиться у 2024 році. Ця деталь гарантовано додасть справжньої родзинки на кухні чи у ванній.

На щастя, цікаві тенденції в дизайні інтер'єру часто повертаються. Це те, що ми зараз бачимо з колись застарілим трендом плитки – тераццо.

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Плитка тераццо знову стає популярною

Це класична італійська плитка нерівної форми з цятками земляно-блакитного, коричневого, червоного кольору на тлі відтінку білої яєчної шкаралупи. Вона була такою популярною кілька років тому, що її почали використовувати надмірно, відтак це стало антитрендом. Однак тепер плитка тераццо знову стала популярною, вочевидь, люди самі за нею засумували.

Плитка тераццо знову в моді / Фото Victoria Maria Interior Design

Багато дизайнерів вважають, що тераццо ніколи й не виходило з моди. Це шанований і стійкий стиль, особливо в Європі. Ванні кімнати з тераццо, можливо, трохи зникли на кілька років, але загалом це вже можна вважати класикою.

"На мій погляд, терраццо ніколи не виходило з моди. Я працювала над кількома історичними проєктами з реконструкції, де всі підлоги тераццо реставрували, оскільки власник вважав, що їх треба було зберегти. Тераццо додає інтересу будь-якому простору. Воно доступне в різних колірних комбінаціях і візерунках, тобто підходить чи не до всіх дизайнів", – розповідає дизайнерка інтер'єру Емі Янгблад.

Дизайнер інтер'єрів Кеті Кертіс погоджується: "Тераццо – це поєднання стійкості з візуальним шармом, цей матеріал є чудовим прикладом позачасової естетики, яка ніколи не зникає".

Обробка плиткою тераццо у ванній кімнаті / Фото Mandarin Stone