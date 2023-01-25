Головні тренди 2023 року, які кардинально змінять ваш інтер'єр

Адаптованість, зручність, екологічність, а також рішення, що можуть водночас втримати випробування часом та підкреслити індивідуальність власників дому – це головні цьогорічні тренди в оформленні інтер'єрів.

Чи можливо поєднати усі ці тренди в одному приміщенні, що для цього потрібно та які акценти допоможуть наблизити помешкання до такого, що відповідає концепції сталого розвитку, розповіли дизайнери інтер'єру.

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Дотримання концепції сталого розвитку

Сталий розвиток – загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб та захистом інтересів майбутніх поколінь. У сфері дизайну це проявляється у:

використанні матеріалів, які мають мінімальний вплив на природу,

енергоефективності,

надійності та витривалості продуктів для скорочення споживання та витрачання ресурсів на повторне виробництво,

повторному використанні матеріалів,

виробництві продуктів із поновлюваних джерел, і які можна компостувати, коли їх корисність буде вичерпано.

Мор Крішер, керівник відділу дизайну Caesarstone, зазначає, що сьогодні дизайнери інтер'єрів повинні стати послами сталого розвитку та проєктувати речі з урахуванням його принципів, аби користувачі змогли купувати екологічно чисті та надійні продукти. На думку експерта, це не просто тенденція, а початок нової ери у дизайні інтер'єру. З огляду на це він пропонує звернути увагу на такі деталі інтер'єру.

Використання природних елементів

Природа є одним із найбільших джерел натхнення для більшості дизайнерів інтер'єру. Тому колірні палітри, що нагадують ліс чи пляж, деревина та натуральний камінь будуть зараз особливо актуальними.

Звертаючися до природних рішень, ви зможете створити атмосферу, яка заспокоюватиме, розслаблятиме та паралельно заряджатиме енергією.



Використання природних елементів в інтер'єрі / Фото Jamie Haller

Кріс Паск, директор Charlton Brown зазначає, що тяга до природи посилилася в часи пандемії й зараз вона проявляється, зокрема, у світі дизайну інтер'єру.

Клієнти все частіше шукають зв'язок з природою, чи то буквально через тераси, балкони та сади, чи через матеріали, форми та кольори,

– зазначає він.

Поділ простору за допомогою арок

Гострі кути вже давно виходять із моди. Це стосується як меблів, так архітектурних елементів. Зараз органічні вигини та плавні форми займають центральне місце у всьому: від освітлення до диванів.



Поділ простору за допомогою арок / Фото Alecia Neo

Гладкі, закруглені краї та вигнуті форми допоможуть простору набути м'якшого вигляду. Водночас використання арок здатне розширити приміщення та зробити його світлішим.

Використання різноманітних текстур

У 2023 році поєднання різних текстур у дизайні інтер'єру буде одним із головних трендів. Це пояснюється бажанням наповнити помешкання затишком, глибиною та розмірністю.

Використання різноманітних текстур / Heidi Caillier Design

Для того щоб перенести це рішення у свою вітальню, спробуйте поєднати шкіру, дерев'яні панелі, смугасті килими та однотонні штори.

Хендмейд вироби

Завдяки продуманому, стійкому дизайну у 2023 році очікується зростання попиту на ручну роботу від локальних ремісників. На відміну від мінімалістичного підходу, який впродовж багатьох років радив відкинути декор, нинішні тенденції пропонують звернути увагу на еклектичні колекції від виробників зі всього світу.



Використовуйте в декорі хендмейд вироби / Фото Jake Curtis

Використання травертину та мармуру

Краса та довговічність натуральних матеріалів, таких як травертин та мармур, робить їх найкращим вибором для облаштування дому. Дизайнери пророкують, що ними оздоблюватимуть як невеликі ділянки, так і великі площі в будинку.



Придивіться до натурального каменю чи альтернатив / Фото Studio McGee

Тим, хто захоче використати доступнішу альтернативу, вони пропонують придивитися до керамограніту. Хоч раніше матеріал використовувався здебільшого у ванних кімнатам та кухнях, у 2023 році його можна буде побачити і в житлових приміщеннях.