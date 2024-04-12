Кухня Маколея Калкіна втілює один із найпопулярніших трендів дизайну: який саме

Зірка "Сам удома" вразив мережу простим інтер'єром кухні, у якій важко знайти щось зайве. Попри стриманість у дизайні, актор обрав для себе трендові меблі та кольори.

Основою сучасного дизайну кухні є прості шафи плоскої форми. Дизайнери кажуть, що вони мають елегантний вигляд і ніколи не вийдуть з моди. Саме такі можна побачити на кухні славнозвісного актора.

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Трендова кухня Маколея Калкіна

Експерти переконують, що багато з того, що ми вважаємо сучасним трендом, походить з 1930-х років. Навіть обтічні шафи, що такі типові для дизайну кухні зараз, з'явилися в 1960-х як і поняття відкритого планування.

На кухні відомого американського актора можна побачити звичайні світлі шафи без ручок, що є ще одним трендом кількох останніх років. Дизайнери кажуть, що це гарний вибір, бо меблі без ручок підняли дизайн сучасних кухонь на абсолютно новий рівень. Часто їх обирають світлими та напівглянцевими.

Зірка "Сам удома" на своїй кухні: дивіться відео

Текстура, м'які кольори та дерев'яні деталі вносять більше індивідуальності та тепла в інтер'єр кухні. Однак прості лінії демонструють розумну техніку, форму та оздоблення з нахилом до новітніх технологій. Наприклад, замість ручок у шафи часто вмонтовують сенсорні кнопки.

Дизайн кухні Калкіна буде особливо доречним для приміщень відкритого планування. Він теж функціональний і практичний, як і звичайний, але більш стриманий та мінімалістський.