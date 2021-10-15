Трендовий прийом color block в інтер'єрі: що це та як використовувати, щоб оживити простір

У сучасному інтер'єрі кількість кольорових поєднань не обмежується ні кількістю відтінків, ні їхньою приналежністю до холодного чи теплого тону. Тому дизайнери все частіше звертаються до нового трендового прийому – color block.

Color block – це поєднання декількох відтінків для створення сміливого образу. Прийом спершу фігурував на модних подіумах. З часом color block проник і в дизайн інтер'єру, як вдала тактика для декору приміщень.

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Графічне поєднання яскравої фарби, оббивки, текстилю та підлоги, робить кімнату грайливою та неповторною. А пару сміливих геометричних деталей здатні повністю видозмінити ваш простір. При цьому важливо звернути увагу на кількість природного світла в приміщенні та сторону на яку виходять вікна. Саме світло дасть змогу зрозуміти, як виглядатиме конкретний колір у вашому просторі.

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest

Трендовий прийом color block в інтер'єрі / Фото Pinterest