Жити як у казці: скільки коштує нерухомість в елітних районах Австралії

Ці квартири в Австралії розташовні поблизу центральних частин розкішних міст та наповнені унікальним сучасним дизайном й інноваційними технологіями. Їхня ціна, як зазначають експерти, шикарно вигідна для середнього покупця.

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У новому комплексі Halston в передмісті Сіднея можна придбати оселю з однією, двома чи трьома спальнями. Експерти кажуть, що це унікальний проєкт, вражає і його доступність. Обійдеться квартира новим власникам від 604 000 доларів до 1,42 мільйона.



Розкішний дизайн / Фото realestate



Елітна квартира у Сіднеї / Фото realestate

Кожна домівка має різне планування, стильний дизайнерський ремонт та родзинки, які вражають, як-от, балкон чи мінісад. Також у комплексі є паркінги, приватні ліфти і підвальні сховища.

Сучасні квартири у центрі Мельбурна

Новий комплекс Фіцрой Фіцрой неймовірно вписується в архітектурну картину Мельбурна. Резиденція спроєктована з оригінальним старовинним цегляним фасадом. Всередині розмістились розкішні квартири зі стильним інтер'єром і офісним простором.

У комплексі є все необхідне для комфортного проживання: бари, ресторани, приватні приміщення для зустрічей, сад на даху та клуб, відвідати який можуть лише мешканці. Оселя всього за 8 хвилин їзди від центрального ділового району Мельбурна вартує від 569 000 доларів.



Тут є все необхідне для комфортного життя / Фото realestate



Дизайн квартири / Фото realestate

Скільки коштує життя на набережній Брісбена

Всього за 3 кілометри від центрального району розлігся стильний комплекс Monarch Residences. Тут є квартири на будь-який гаманець: від 1 до 4 спалень, а також елітний пентхаус для особливо вибагливих покупців.