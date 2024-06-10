Квартира в новобудові: у яких областях ціни на квадрат зросли, а де – знизилися

Лише в чотирьох областях вартість квадратного метра протягом весняного сезону знизилася. У всіх інших регіонах ціни зросли, особливо на Кіровоградщині.

Аналітичний центр українського маркетплейса DІM.RIA дослідив зміни у вартості протягом весняного сезону. Ціни на квадратний метр у новобудовах традиційно зростають, повідомляє Нерухомість 24.

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Ціни на первинці: де найдорожче та найдешевше

Найвища середня вартість за метр квадратний у столиці – складає 54,5 тисячі гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати вартість у березні й травні, то вона зросла зовсім трішки – на 1,3%.

На другому місці за середньою вартістю опинилася Закарпатська область – 44,7 тисячі гривень за квадратний метр (+3,5% до ціни). На третьому місці – Львівщина з ціною 43,4 тисячі гривень за квадрат (+3,3% до ціни). Найбільше середня вартість зросла в Дніпропетровській області (+22%).

Як змінилися ціни за весну / Інфографіка DIM.RIA

Найнижчі ціни на квадратний метр:

Запорізька область – 23,8 тисячі гривень;

Сумська – 25 тисяч гривень;

Тернопільська – 25,5 тисячі гривень.

За весну середня вартість знизилася в Сумській області (-5,5%), Вінницькій (-3,3%), Чернігівській (-1,4%) та Миколаївській (-0,1%).

Що з ринковою пропозицією

Станом на кінець травня на первинному ринку зафіксували 76% активних відділів продажу. Найбільша кількість – у Закарпатській області (98%).

У Києві протягом року здали в експлуатацію 11 новобудов та 16 секцій, а в Київській області – 20 новобудов та 32 секції. Серед лідерів є Львівщина, де в експлуатацію ввели 17 новобудов на 33 секції.