У районі, де квартири продавали за 127 доларів, ціни зросли до 382 тисяч: що сталося

Колонії Стокбридж, які збудували у 1860-х роках як робітниче житло в шотландській столиці, стали вкрай популярними на ринку нерухомості. Ціни на квартири останнім часом дуже зросли й продовжують підвищуватися.

За планом, колись у колоніях могли поселитися близько 7000 осіб з родинами. Ціни на той час були значно доступнішими – від 127 доларів з першим внеском лише в 6 доларів. Решту суми можна було виплачувати протягом 20 років.

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Район став дуже популярним – і ціни підскочили

Стокбридж швидко став дуже відомим завдяки місцевим теслярам, художникам й торговцям. В його околицях постійно проводили громадські заходи та ярмарки. Багато людей захотіли оселитися саме там. Тому не дивно, що на сьогодні вартість одно- та двокімнатного помешкання сягає 382 тисячі доларів.

"Ще одна причина, чому ми обрали колонії Стокбридж, – дуже цікаво жити в місці з такою великою історією. Це змушує замислитися над тим, хто тут був до нас", – поділилася враженнями 39-річна американка Джессі Деопп, яка переїхала у Стокбридж минулого року.

Американка Джессі із сім'єю / Фото SWNS

Пенсіонер Білл Браунлі, який придбав квартиру в колоніях майже 30 років тому, каже, що район зберіг традиції робітничої громади, попри наплив нових заможних жителів. І це не може не тішити.

Протягом року тут відбувається багато подій, які підтримують наш дух. На Різдво влаштовуємо вертеп, у травні – дворовий розпродаж. Також є творчі колонії, де митці влаштовують відкриті покази своїх робіт,

– розповів Білл.

За словами місцевої рієлторки Франчески Хілл, унікальна атмосфера цього району продовжує приваблювати не лише місцевих, а й іноземних покупців. Особливо популярні великі квартири, бо переїжджають у район здебільшого сім'ями.