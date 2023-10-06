Як змінилися ціни на ринку нерухомості у вересні: дані від аналітиків

Середня вартість житла на первинному та вторинному ринках нерухомості у вересні була досить стабільною. Порівняно з серпнем ціни змінилися лише на кілька відсотків, не враховуючи певні локальні зростання.

Станом на початок осені 2023 року в Україні працюють 75% відділів продажу новобудов. Найвищий показник зафіксовано у Тернопільській області – 97%. На вторинному ринку пропозиція для купівлі квартири зростає. Про це стало відомо з результатів дослідження аналітичного центру українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Первинний ринок нерухомості

У вересні по всій Україні здали експлуатацію шість новобудов на 12 секцій. Найвищу вартість квадратного метра зафіксували в Києві – 58 019 гривень. До слова, під час розрахунку аналітики враховували всі типи квартир за кількістю кімнат. Якщо порівнювати середню ціну за "квадрат" у вересні до серпня, то вона зросла на 2%.

Найбільше зростання за минулий місяць зафіксували в Тернопільській області – аж на 40,5%.

Що стосується передмістя Києва, середня вартість квадратного метра в Борисполі складає 24 316 гривень, у Гостомелі – 26 464 гривні, в Бучі – 27 369 гривень, а в Ірпені – 31 188 гривень.

Ситуація на первинному ринку / Дані DIM.RIA

Вторинний ринок нерухомості

У вересні середня ціна за однокімнатну квартиру в Києві складає 87 268 доларів США. На другому місці опинилася Львівська область з вартістю в 63 186 доларів США, а на третьому – Закарпатська з ціною 50 102 доларів США.

Якщо порівнювати вартість однокімнатної квартири у вересні до серпня, у Київській області ціна впала на 3%, а у Волинській області – на 7%. Аналітики також зафіксували незначні зростання по областях. Найсуттєвішим було підвищення ціни на Черкащині, що становило +13,2%.

Ситуація на вторинному ринку / Дані DIM.RIA