Вгору чи вниз: як зміниться вартість житла у 2023 році

Читайте також Що допоможе будівельній галузі пережити 2023 рік: думка фахівців

Як змінився ринок житла та на які ціни очікувати упродовж 2023 року, розповів маркетинг-директор маркетплейсу DOM.RIA Сергій Молдаховський.

Головні зміни на ринку нерухомості

Нині ринок нерухомості максимально чутливий до будь-яких зовнішніх факторів, а на цінотворення, попит та пропозицію впливають саме події на фронті та нові потенційні загрози містам України.

Якщо говорити про ціни на новобудови у 2023 році, то тут основним важелем буде собівартість як матеріалів, так і логістики. На продовження будівництва також впливатиме і розмінування міст, і ситуація із подекуди пошкодженими залізничними шляхами. Все разом може потягнути ціну вгору, проте без різкого перепаду.

Різкого стрибка цін я б не прогнозував, але коливання точно буде зумовлене собівартістю,

– констатує Молдаховський.

Ринок новобудов на думку експерта почне відновлюватися завдяки зовнішнім інвестиціям.

Вважаю, галузь почне відновлюватись, в першу чергу, внаслідок зовнішніх інвестицій: відбудова міст, нові проєкти, можливо, нові формати житла і таке інше. І тільки потім ще однією сходинкою до відновлення можна назвати інвестиції українців,

– коментує експерт.

Кажучи про вторинний ринок, то експерт зауважує: він більш чутливий до ситуації в країні.

Як бачимо, у 2022 році вторинний ринок частково переформатувався із купівлі-продажу у ринок оренди. Зважаючи на незначний попит на купівлю, чимало українців пропонують своє житло в оренду,

– зауважує він.

Якщо порівнювати грудень 2021 та 2022 року, то в Києві ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку впала на 29%. Тому будь-які тенденції на вторинному ринку формуватимуться зважаючи на події на фронті, економічну та енергетичну ситуацію.

Яка ситуація з орендою житла в Україні

Молдаховський вважає, що вартість зростатиме по всій країні. Однак очікувати цього можна лише після перемоги. Тоді українці повертатимуться з-за кордону, почнеться нова хвиля міграції всередині країни.

До того ж відновиться сфера туризму, що теж сприятиме росту попиту та ціни на житло.