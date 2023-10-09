Як змінилися ціни на оренду однокімнатної квартири за рік: аналітичні дані

У більшій частині областей ціни на оренду житла у зросли. Якщо порівняти вересень 2022 і 2023 років, то в Києві середня вартість підвищилася на 29%.

У кінці вересня 2023 року пропозиція оренди продовжила зменшуватися. Протягом року на Київщині показник кількості оголошень впав на 47%. У Сумській області цей показник сягнув 97%, а у Чернігівській становив 60%. Про це стало відомо зі звіту аналітичного центру українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Як змінився ринок оренди в Україні

У вересні середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становила 21 167 гривень, а в області – 8 886 гривень. Рівно рік тому в Києві цей показник був меншим на 29%. У Кіровоградській області середня ціна на однокімнатне житло впала на 17,6% протягом року, а з серпня по вересень цього року – аж на 40%.

У західних областях зафіксували здебільшого зростання середньої вартості однокімнатної квартири:

у Волинській області – 12 068 гривень (+93,7%);

у Чернівецькій області – 10 525 (+18%);

у Львівській області – 16 666 гривень (+15,5%);

у Закарпатській – 15 707 гривень (+14,2%);

в Івано-Франківській – 10 441 (+6,8%).

У Тернопільській та Хмельницькій областях спостерігалося незначне падіння цін. Найменшу середню вартість по Україні аналітики зафіксували у Херсонській та Сумській областях – 3 250 гривень і 4 тисячі гривень.

Як змінилися ціни на оренду за рік / Дані DIM.RIA