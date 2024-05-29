Ще два місяці тому гарна однокімнатна квартира в старому житловому фонді Львова коштувала 9 − 12 тисяч гривень. Тепер ціни впали до 7 − 8 тисяч гривень на місяць. Про це розповів місцевий рієлтор Олександр Мількович.

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Черги на огляд квартир вже немає

Зараз у Львові вільних понад 4 тисячі квартир, власники яких не можуть знайти орендарів, бо немає попиту. Раніше вільних було 1,5 – 2 тисячі квартир.

Рієлтор каже, що орендарі зараз досить перебірливі. Уже немає черги на огляд квартир, коли претендентів аж п'ять.

Два роки тому здавав однокімнатну квартиру площею 90 метрів квадратних у новобуді на проспекті Чорновола за півтори тисячі доларів, торік за тисячу доларів. А вчора заселив нових орендарів і здав їм квартиру по 800 доларів. Ціни на оренду падають,

– поділився Олександр Мількович.

У новобудові однокімнатну квартиру можна знайти за 14 − 15 тисяч гривень, двокімнатну – приблизно за 17 тисяч, а трикімнатну – навіть за 18 тисяч.

Чому ціни на оренду падають

Оренда подешевшала через зниження попиту. Чимало ВПО продовжують виїжджати за кордон, а також багато людей купують власне житло за держпрограмами "єОселя" та "єВідновлення".

"10% ВПО купили квартири в щойно зданих новобудах", – розповів Олександр Мількович.

Влітку ситуація з орендою може стане ще критичнішою, бо студенти матимуть канікули. За прогнозоми, ринок відновиться аж восени.