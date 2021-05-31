В Україні спростили перевірку документів на квартиру: що можна дізнатися онлайн

В Україні тепер можна онлайн перевірити деякі документи на нерухомість. Йдеться про технічний паспорт і довідки щодо змін у складі об'єктів нерухомого майна.

Зробити це можна в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Кому ця функція буде корисною – читайте нижче.

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Що можна перевірити онлайн та кому це зручно

Тепер ДАБІ, державні реєстратори та нотаріуси можуть отримати витяг з відомостями про технічну інвентаризацію нерухомості, перш ніж вчиняти реєстраційні дії з цим майном (введення в експлуатацію, оформлення продажу чи спадщини),

– пояснили у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Такий крок мінімізує використання підроблених технічних паспортів для легалізації об'єктів будівництва, які зведені з порушеннями.

Уточнюється, що дані щодо результатів технічної інвентаризації мають право вносити верифіковані особи, "які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт із технічної інвентаризації" об'єктів нерухомості.

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Планується, що після 1 грудня 2021 року технічні паспорти, матеріали інвентаризації та інвентаризаційні справи будуть створюватись виключно за допомогою електронної системи.

Техпаспорт на квартиру можна перевірити онлайн / Фото 24 канал