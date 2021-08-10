В Україні подорожчали заміські будинки: що буде з цінами до кінця року

Ціни на заміські будинки в Україні підскочили на третину. Попит на подібну нерухомість величезний.

Це пов'язано, в тому числі з карантинними обмеженнями. Що буде з цінами на заміське житло до кінця року – читайте далі.

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Що шукають покупці

Найпопулярніші об'єкти – таунхауси за 20 кілометрів від Києва. Житло площею 100 квадратних метрів обійдеться у 95 тисяч доларів (2,5 мільйона гривень). У цю вартість входить готовий трикімнатний будинок з електрокотлом. Комунальні платежі взимку – до тисячі гривень за опалення, приблизно стільки ж за електрику, воду, охорону та інтернет. За словами рієлторів, охочих купити подібні об'єкти чимало.

Будинки під Києвом підскочили в ціні / Фото Pixabay

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Що буде з цінами

За словами рієлторів, лише за рік ціни зросли майже на третину по всій Україні. Однак це не стане на заваді – бум на заміські будинки продовжиться, вважають фахівці. Причиною цього є, у тому числі карантин. Люди масово намагаються виїхати з квартир у передмістя. До кінця року ціни можуть підскочити ще на 10% по всій країні.

Рієлтори прогнозують нове підвищення цін на нерухомість / Фото Pixabay