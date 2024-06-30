Село, в якому ніхто не живе понад 1000 років: погляньте, що від нього залишилося

Стародавнє британське поселення залишається покинутим понад 1000 років. Це село залізного віку Карн Юні, руїни якого залишилися до наших днів.

На поселення натрапили шахтарі в 1840-х роках. Робітники шукали олово в сільській місцевості Корнволла, а виявили щось зовсім інше.

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Давнє поселення, якому понад тисячу років

Шахтарі натрапили на кам'яний підземний хід. Два десятиліття тому на цьому місці антиквар почав розкопки. Проте ще в 1960-х роках археологи досліджували ціле поселення. Вони розкопали залишки кам'яних будинків та кругові дренажні канави й вибоїни, які були частиною дерев'яних будівель залізного віку.

Будинки та інші артефакти дають припустити, що в Карн Юні жили не лише в епоху залізного віку, а й після римського вторгнення в Англію. Тобто в поселенні жили протягом усього цього періоду.

Від будинків залишилися камені / Фото Wikipedia

Спочатку жителі побудували дерев'яні круглі будинки, можливо, між 500 і 400 роками до нашої ери. Десь у першому столітті до нашої ери їх замінили кам'яні будинки.

А між другим і четвертим століттями нашої ери побудували вже більші "дворові будинки" також з каменю. Саме їхні руїни складають більшу частину поселення.

Невідомо, чому люди покинули село. Є припущення, що розвиток поселення припинився в якийсь момент під кінець періоду римської окупації. До речі, Карн Юні дозволяють відвідувати туристам.