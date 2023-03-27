Блакитна ванна кімната: як застосувати цей натхненний природою колір у своєму інтер'єрі

Блакитний колір асоціюється з небом та морем, навіює спогад про улюблену відпустку. А ще він допомагає розслабитися після важкого дня, тому буде доречним саме у ванній кімнаті.

"На людей дуже впливають кольори, які їх оточують. Синій – колір моря і неба є одним із найпотужніших відтінків, що викликає справжнє відчуття здоров'я та щастя", – каже експерт Джеймс Лентень.

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Обирайте небесно-блакитний

Цю небесно-блакитну ванну кімнату спроєктувала Пенні Моррісон – засновниця лондонської студії дизайну інтер’єру Penny Morrison. Погляньте, наскільки красиво може виглядати блакитний у поєднанні з відтінками рожевого та інших темніших тонів синього.

Небесно-блакитні стіни у ванній / Фото Mike Garlick

Синя плитка – чудовий вибір для душу

На стінах у душовій кабіні часто кладуть саме плитку, і роблять це у формі "ялинки". Дизайнери радять обрати темно-синій або темно-бірюзовий відтінок, адже він додає відчуття глибини.

Синя плитка в душі / Фото O'Connor Design

Подумайте про стилізовані шпалери

Якщо колись шпалери не сприймалися через те, що вони непрактичні у ванній кімнаті, то зараз це тренд. Погляньте, як стильно виглядають сині шпалери із кольоровими візерунками.

Сині шпалери з візерунками / Фото Little Greene

Зробіть мінімальні акценти

Часто ванні кімнати роблять саме в мінімалістичному стилі. Можливо тому, що люди намагаються створити спокійні куточки без зайвих деталей. У такому випадку варто зробити лише певні блакитні акценти. Тут ми бачимо стильні матові раковини.

Матові раковини в блакитних відтінках / Фото Domus