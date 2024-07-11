Пара вчителів звільнилася з роботи і переїхала в "будинкок на колесах", щоб подорожувати

33-річна Віллоу та 37-річний Лі з британського містечка Бірмінгем у 2019 році вирішили кардинально змінити своє життя' Вчителі звільнилися з роботи й переїхали у фургон, щоб подорожувати світом.

Пара відреставрувала свій старий фургон 1976 року випуску й вирушила в подорож, яка триває вже п'ятий рік. За цей час вони відвідали 15 країн, серед яких Гватемала, Аргентина, Сальвадор та Уругвай.

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Як вчителі змінили своє життя

Спочатку пара планувала взяти річну відпустку, щоб подорожувати США та Канадою з серпня 2019 по вересень 2020. Та вчителі зрозуміли, що хочуть побачити більше, тому звільнилися з роботи і вирушили до Мексики.

У нас лишились неймовірні враження – на власні очі бачили активний вулкан в Гватемалі, спостерігали за тисячами черепах, які відкладали яйця на пляжі у Коста-Риці, а колумбійські поліціянти пригощали нас обідом. Це просто приголомшливо,

– ділиться спогадами Віллоу.

Пара біля свого фургона / Фото SWNS

Гроші на подорож колишні вчителі отримують від орендарів. Оскільки вони живуть у фургоні, то здають в оренду два своїх будинки.

Навіщо витрачати, можливо, найкращі роки свого життя, працюючи по 40 і більше годин на тиждень, щоб провести вихідні за прибиранням будинку?

– ділиться Лі.

Зараз Віллоу та Лі досліджують Південну Америку й сподіваються до наступного року вони обʼїдуть всі країни континенту.