Ви маєте позбутися цих речей у січні, щоб дім знову став чистим

Січень – один із найкращих місяців для того, щоб зробити порядок у своєму домі, особливо після свят. Експерти кажуть, що є три типи речей, які заважають вам жити по-новому.

Загалом експерти з прибирання радять прибрати увесь дім, але починати кажуть саме з цих речей. Новий рік – чистий дім і нові цілі.

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Безлад у шафі

Розчищення шафи від безладу – це обов'язкова умова для того, щоб почати жити по-новому. Усе хаотичне, що вас оточує, негативно впливає на ваш стан.

"Ваша спальня, мабуть, найважливіша кімната у домі. Там ви спите і відновлюєтесь. Тримайте це місце в порядку та постійно прибирайте безлад, особливо після свят на початку року", – радять фахівці.

Старі планери, розпорядки та календарі

Навести лад треба не лише з одягом, а й з купкою непотрібного паперу, наприклад з минулорічними планувальниками. Таке своєрідне прощання з тим, що вам вдалося зробити або ж ні у 2023-му. Новий рік – нові плани.

Тренерка з підвищення продуктивності Сінді Салліван переконує, що потрібно обов'язково позбутися від сміття у домашньому офісі: переглянути свої календарі, роздруківки, розклади справ тощо.

"Багато людей починають новий рік з новими намірами та новими цілями. Це ідеальний час, щоб звільнити для них місце. Відмовтеся від того, що вам, найімовірніше, більше не допоможе", – зазначила Сінді.

Будь-який святковий декор

У січні вже точно закінчиться святковий період, тож потрібно зібрати весь святковий декор і скласти його в ящик до наступного року. Якщо цього не зробити, то цей декор почне збивати з пантелику, мовляв, який зараз час і що взагалі відбувається?

"Можливо, у грудні ви не встигли навести порядок у своєму домі зі святковим декором, але в січні це точно треба зробити", – переконує професійна організаторка домашнього порядку Рейчел Кляйн.