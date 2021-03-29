Вибір штор для квартири і будинку: з чого почати
Штори можуть стати акцентом в інтер'єрі і надати йому особливу родзинку. Підбираються вони з урахуванням декількох критеріїв.
Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Як правильно вибрати штори для своєї квартири або будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Штори, текстиль і декор. Як їх підібрати? З чого почати? Існує кілька видів і варіантів підбору штор і текстилю в інтер'єр,
– зазначила Жукова.
Як підібрати штори
1. В тон меблів
Цей варіант підійде тим, хто не планує доповнювати ще якийсь колір в інтер'єрі. Штори можуть виділятися фактурою.
Це створює гармонійний і обтічний ефект. Створюється ілюзія єдиного простору, з тональності в тональність. Також можна вибрати штори не саме колір в колір меблів, а тільки відповідний відтінок: світліший, темніший або більш насичений,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Штори можна підібрати під колір меблів / Фото pinterest
2. Під колір стін
Таке поєднання створить ефект єдиного полотна, на якому можна грати деталями і меблями, дозволяє підкреслити незвичайні акценти інтер'єру, меблів, картин або освітлення. Таким чином виходить креативна картинка.
3. У гамі декору
За словами дизайнерки інтер'єру, цей давно забутий тренд знову набирає обертів. Він дозволяє зробити акцент на предметах декору і на шторах.
Штори підбираються за кількома параметрами / Фото pinterest
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4. Як колір підлоги
Таке рішення додає динаміки і дає об'єм простору. У такому інтер'єрі меблі виглядають виграшно.
5. Окремий елемент
На думку дизайнерки інтер'єру, цей варіант підійде найсміливішим. Він зробить приміщення яскравим, свіжим і креативним. Подібне рішення прикрасить дитячу кімнату.
Не забувайте про якість та склад тканини. Крім краси та екологічності, повинен бути зручним догляд за ними і експлуатація,
– резюмувала Тетяна Жукова.
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